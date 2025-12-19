Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V době adventu buďte obezřetní a nedejte zlodějům šanci
V Turnově jsme realizovali preventivní akci pro veřejnost se zaměřením na obezřetné chování při nákupech v předvánočním období
Přípravy na Vánoce vrcholí a lidé, ve snaze zajistit hojnost jídla a dárků pod stromečkem, zintenzivňují návštěvy různých kamenných obchodů, ale i nákupů přes internet. Je pochopitelné, že každý máme v tomto čase plno starostí, což často odvádí naši pozornost i od obezřetného chování.
Pamatujte, že toto období nabízí spoustu příležitostí pro zloděje, kteří právě využívají kumulace lidí v obchodech a jejich soustředěnosti jen na nákupy. Zaměřují se především na peněženky anebo i na mobilní telefony a jiné, doporučujeme tedy tyto věci nosit nejlépe ve vnitřní kapse oděvu. Rozhodně neodkládejte své kabelky nebo batohy, kde máte cenné věci, do nákupních vozíků, od kterých občas při nákupu odbíháte. Zloději nepohrdnou ani nákupem, který si uložíte do vozidla, nezamknete jej a poté, když odejdete vrátit nákupní vozík, tak si z něho jednoduše vezmou tašky plné zboží. Podvodníci zase snadněji oklamou zákazníky svými „výhodnými nabídkami“, při nákupech přes internet. Nakupujte tedy jen u ověřených obchodníků.
Policisté, každoročně v čase adventu, upozorňují prostřednictvím preventivních akcí veřejnost na obezřetné chování při nákupech různého zboží ať už v kamenných obchodech nebo na e-shopu. Ve středu 17. prosince policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje oslovovaly také nakupující před obchody v Turnově. Pro připomínku preventivních rad, které policistky poskytly osloveným zákazníkům obchodů, každý obdržel drobný dárek s logem Policie České republiky. Přítomnost policistů před obchody byla veřejností přijímána pozitivně.
V době adventu posiluje Policie České republiky hlídky, které dohlíží na bezpečnost veřejnosti, ne jinak tomu je i v Turnově.
Závěrem bychom rádi popřáli všem, aby prožili nadcházející svátky v klidu a bez jakýchkoliv nepříjemných událostí.
19.12.2025
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje