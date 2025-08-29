Policie České republiky  

V den svých narozenin putoval do vazby

Duchcovský recidivista pobyl na svobodě pouze 14 dní. 

V minulých letech páchal rozsáhlou majetkovou trestnou činnost po celém teplickém okrese. Byl dopaden a skončil na 2,5 roku ve vězení. Řeč je o 44letém muži z Duchcova. Na začátku letošního srpna byl po výkonu trestu propuštěn, ale svobody si nevážil a po 14 dnech na svobodě se  vrátil do starých kolejí. Nejprve se vloupal do restaurace v Oseku, kde však nic neodcizil. Následující den „navštívil“ další restauraci, ze které odcizil 8 piv. Stejný den rozbil okno u zahradnictví v Duchcově, ale byl vyrušen a utekl. Do třetice v ten samý den vnikl po rozbití okna do občerstvení u sportovního areálu  a odnesl si finanční hotovost 12 500,-Kč. Ke své smůle zanechal na místech několik stop, podle kterých byl ztotožněn. Policisté si pak pro něj přišli přímo do jeho bydliště. Obviněn byl z krádeže a poškození cizí věci.  Soudkyně s ním neměla slitování a recidivista tak putoval v den svých narozenin opět do vazby.

29. srpna 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

