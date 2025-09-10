Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V Chrastavě vyhasl život cyklisty
Liberečtí kriminalisté nyní zjišťují, co bylo příčinou této nehody.
V úterý 9. září 2025 krátce po šesté hodině ranní přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení od náhodného občana o nálezu muže s jízdním kolem v říčce Jeřice, který nevykazoval známky života. K nálezu došlo na cyklostezce v Chrastavě, a to ve směru na Bílý Kostel, v místech u čističky odpadních vod. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby bohužel konstatoval u muže smrt. Operační důstojník na místo vyslal kompletní výjezd včetně kriminalistického technika a v dané věci byla nařízena soudní pitva, která by měla blíže určit příčinu smrti a zároveň i to, zda nebyl cyklista pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Případem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté, kteří zjišťují okolnosti celé nehody, zároveň zajistili jízdní kolo pro další znalecké zkoumání.
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
10. září 2025