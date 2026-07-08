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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V Chomutově byl evakuován dům kvůli překopnuté plynové přípojce

Zasahujeme v ulici Bělohorská, kde bagrista překopl přípojku. 

Před půl jedenáctou jsme přijali oznámení o překopnutí plynové přípojky při práci s bagrem v ulici Bělohorská v Chomutově. V důsledku poškození plynového vedení došlo k úniku plynu a z blízkého bytového domu bylo z preventivných důvodů evakuováno několik osob. Na místě zasahovali hasiči, policisté i pracovníci plynárenské společnosti. Únik plynu byl zastaven, nebezpečí nehrozí a podle informací z místa ani nehrozilo. Policisté jsou stále na místě a událost šetří.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
8. července 2026

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