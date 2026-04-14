V Chebu došlo ke sražení chodce
Incidentem se usilovně zabývají krajští kriminalisté.
V sobotu 11. dubna letošního roku krátce po 15. hodině jel v Chebu místní třiatřicetiletý muž svým osobním automobilem značky Volkswagen. V ulici Na Vyhlídce měl zřejmě úmyslně najet osobním automobilem do třiatřicetiletého muže, bývalého přítele jeho třiadvacetileté spolujezdkyně, který v tu dobu šel po pozemní komunikaci. Po nárazu měl řidič pokračovat v jízdě, ovšem po chvíli se měl na místo nehody vrátit. Následně měl, vystoupit a sraženému muži vyhrožovat. Potyčka mezi muži měla vzhledem ke zdravotnímu stavu sraženého muže rychle skončit.
Sraženému třiatřicetiletému muži byla poté přivolána zdravotnická záchranná služba, následně byl letecky transportován do nemocnice v Plzni, kde byl hospitalizován.
Třiatřicetiletý řidič osobního automobilu byl na místě policisty zadržen.
Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Na základě výsledků šetření a vyžádaných znaleckých posudků se může právní kvalifikace v průběhu trestního řízení změnit.
Na základě pokynu krajského státního zástupce byl třiatřicetiletý muž po provedených úkonech propuštěn na svobodu.
V případě prokázání viny mu za spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.
nprap. Jakub Kopřiva
14.4.2026