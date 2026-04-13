Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V Chebu brutálně napadl nic netušícího seniora

Nyní mu hrozí až desetileté vězení. 

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

Obviněný měl v pátek 3. dubna letošního roku v dopoledních hodinách potkat v ulicích Chebu osmdesátiletého muže, kterého nikdy předtím neviděl. V prostoru tzv. Krajinky mu měl začít bezdůvodně vulgárně nadávat a následně i vyhrožovat. Po chvíli měl k němu přistoupit a prudce oběma rukama do něj zezadu strčit. Senior měl po tomto útoku zůstat ležet na zemi. Šestadvacetiletý muž k němu měl přistoupit a ležícího muže fyzicky napadnout několika údery pěstí a kopů do různých částí těla včetně hlavy. Během svého útoku měl obviněný muž vytáhnout nůž a seniorovi vyhrožovat zabitím. Následně mu měl vzít mobilní telefon, který měl senior v kapse kalhot. Když šestadvacetiletý muž uslyšel křik kolemjdoucích, tak svého jednání zanechal a z místa utekl.

Po několika málo minutách byl šestadvacetiletý muž policisty zadržen. Na obvodním oddělení Cheb – město se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,12 promile. Podrobil se také testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na látky amfetamin/metamfetamin.

Napadený senior byl po tomto útoku převezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice k ošetření.

Šestadvacetiletý muž byl z rozhodnutí Okresního soudu v Chebu vzat na vazbu.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.         

nprap. Jakub Kopřiva
13.4.2026

