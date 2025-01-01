Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
V chatě je navštívila zásahová jednotka
Kriminalisté odhalili varnu pervitinu na Hodonínsku.
Hodonínští kriminalisté uzavřeli prověřování případu dodavatelského řetězce pervitinu na Hodonínsku bleskovým zásahem za účasti zásahové jednotky. Od letošního července postupně zužovali okruh podezřelých osob, až se dostali ke konkrétní dvojici mužů. V polovině září již disponovali dostatečným množstvím informací k jejich zadržení a provedení domovních prohlídek. Zásah v chatové oblasti muže zřejmě značně zaskočil. Policisté vtrhli do objektu právě ve chvíli, kdy v poměrně dobře vybavené varně připravovali další, přibližně 50g várku pervitinu. Nepomohlo jim ani to, že před chatou během výroby drog hlídkoval další komplic.
Zejména starší z mužů je policistům dobře známý, má totiž bohatou drogovou minulost, za kterou byl již dříve odsouzen. I proto si tentokrát na trest počká ve vazbě. Také druhá domovní prohlídka v domě jednoho z podezřelých přinesla zajímavé výsledky. Další varnu měl ukrytou přímo v kuchyni, vedle běžného kuchyňského náčiní. Oba muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
por. David Chaloupka, 26. září 2025