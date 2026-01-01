Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V České Lípě proběhla kontrola zahraničních pracovníků
S policisty na ní spolupracovali zástupci Oblastního inspektorátu práce.
V úterý 10. února se zaměřili policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie v Liberci společně s Mobilní jednotkou cizinecké policie se sídlem v Hradci Králové, psovody z českolipského územního odboru policie a zástupci Oblastního inspektorátu práce na kontrolu zahraničních pracovníků v několika firmách v České Lípě a také na jedné jejich ubytovně. Monitorink kontrolovaného prostoru po celou dobu zajišťovala skupina bezpilotních leteckých systémů (dronů) libereckého krajského ředitelství. Ty by mohly odhalit osoby, které by se případně snažily kontrole jakkoliv vyhnout.
Tým prověřil zahraniční zaměstnance ve třech firmách, přičemž zkontroloval celkem 210 osob. Ze 73 cizinců se jich 7 dopustilo přestupku porušením povinností vyplývajích ze zákona o pobytu cizinců. Nejčastěji se jednalo o nepředložení potřebných dokladů, kterými se musí cizinec při pobytové kontrole na vyzvání prokázat. Policisté za uvedené přestupky uložili v příkazním řízení pokuty v celkové výši 11 900 korun. Dobrá zpráva je, že akce neodhalila žádného hříšníka, který by na území naší republiky pobýval neoprávněně, a že zjištěné nedostatky byly jen méně závažného charakteru.
V podobných akcích budeme samozřejmě pokračovat i nadále, a to na území celého Libereckého kraje.
11. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková