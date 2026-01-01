Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
V Beskydech se ztratili cyklisté a poté i maminka jednoho z nich, když je hledala
Ať jsme připraveni – společné cvičení moravskoslezských policistů a členů horské služby.
Několik cyklonadšenců si vyjelo na horském kole směr beskydský Ondřejník, ale nikdo se nevrátil a hodiny neozval. Hledat je vyrazila maminka jednoho z nich, ta ale přestala být také kontaktní. Do akce po pohřešovaných vyrazili ihned po nahlášení moravskoslezští policisté a členové Horské služby ČR, oblast Beskydy… Nejednalo se naštěstí o ostrou akci, ale o cvičení. To však bylo simulováno naprosto reálně a stejně tak k němu přistupovali i účastníci.
Policisté a horští záchranáři na večerní oznámení o pohřešovaných lidech okamžitě zareagovali a vyjeli směr Ondřejník. Získali k nim podrobnější informace, také k jejich pohybu a možné aktuální pozici. Rozjeli bleskově akci, které předcházelo vyhodnocení terénu, respektive oblasti, a rozdělení pozic a svěřených úseků tak, aby každý znal svůj úkol a činnost. Vše klapalo jako na drátkách a ztracené cyklonadšence i maminku se postupně podařilo nalézt, byť podchlazené a vyčerpané. Byla jim poskytnuta první pomoc a zajištěn rychlý transport do bezpečí.
Při popsané modelové situaci se v lokalitě pohybovali policisté ze speciální pořádkové jednotky, pod jejichž taktovkou cvičení proběhlo, dále policejní psovodi se svými čtyřnohými parťáky i několik Velitelů policie, kteří dorazili z celého kraje. Celkově šlo o zhruba stovku policistů. Místo cvičení, Ondřejník, bylo vybráno pro rozsáhlost a specifičnost prostředí - jedná se o typický horský terén se strmými kopci, který umí dokonale ověřit schopnosti a možnosti zasahujících složek. Krom pěších jsme tak nasadili i potřebnou techniku, například čtyřkolky anebo při těchto pátracích akcích po ztracených lidech rozhodně přínosný dron. Policisté měli připraveny i speciální pomůcky, například pro pohyb ve sněhem či ledem pokrytém terénu, dále i potřebný zdravotnický materiál. Do akce se zapojili samozřejmě také členové horské služby.
Cvičení bylo neocenitelnou možností prověřit efektivitu našich postupů, nasazení techniky a také součinnost s horskými záchranáři. Stěžejní bylo i ověření velení a koordinace, nastaveného toku předávání informací a stejně tak rychlosti zásahu. Na řadu přišlo ve finále i hodnocení různých specializací, například zdravotník, a nezapomněli jsme na naše neocenitelné pomocníky, psy. Účastníci měli možnost ověřit si také bezpečný pohyb v obdobném terénu. Ono „osahání“ si jednotlivých míst cvičení, a tedy místní znalost a rychlejší orientace, je bezesporu také bonusem v případě ostré akce.
Snad nebude naše služby v reálu často potřeba, nicméně i tímto způsobem se snažíme být co nejlépe připraveni.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 28. dubna 2026