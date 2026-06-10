Národní protidrogová centrála SKPV PČR
V autě měl efedrin a ujížděl před zásahovkou
Kriminalisté Národní protidrogové centrály uzavřeli vyšetřování případu s krycím názvem „PRESTO“. Státnímu zástupci navrhnou obžalovat dva obviněné z dovozu a obchodování s prekurzory k výrobě pervitinu a s kokainem.
Trestná činnost dvou Čechů podle detektivů probíhala zhruba takhle: Jeden z nich pronajal v Polsku, nedaleko hranice s Českou republikou, byt, který sloužil jako sklad nelegálních látek. Aby snížil riziko odhalení své trestné činnosti a nebyl s místem spojován, uzavřel smlouvu na jméno někoho ze svých blízkých. V bytě přechovával efedrin a léky s pseudoefedrinem, což jsou klíčové suroviny pro výrobu pervitinu, a také kokain. Podle potřeby je dovážel do České republiky a společně s druhým obviněným distribuoval převážně v Moravskoslezském kraji. Kilogram efedrinu za 220 000 Kč, balení léčiva s pseudoefedrinem za 550 Kč. Druhý muž podle kriminalistů jezdil z Polska do Česka jako předvoj a dohlížel na to, aby auto naložené drogami nebo surovinami k jejich výrobě na trase nepotkalo policejní hlídku.
Při jedné z cest muže zadrželi kriminalisté. Jeden z nich se pokusil zásahové jednotce ujet, tachometr se vyšplhal až na 240 km/h. Poté, co se ho podařilo zadržet, v jeho autě detektivové zajistili 3 kg efedrinu. V polském bytě bylo zajištěno dalších 10 kg efedrinu a bezmála půl kila kokainu. Ve sklepě ostravského bytu pronajatého prvním z obviněných byl červený fosfor, což je další chemikálie nezbytná k výrobě pervitinu „českou cestou“.
Kromě 13 kg efedrinu, což je množství, které by stačilo k výrobě 9,5 kg pervitinu, 455 g kokainu a 655 gramů červeného fosforu, který by stačil na výrobu cca 2 kg pervitinu, kriminalisté zajistili rušičku signálu, téměř milion korun a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun.
V případě pravomocného odsouzení obviněným hrozí až 12 let odnětí svobody.
10. června 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV