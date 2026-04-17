V areálu mateřské školy napadl zaměstnance
Nyní mu hrozí až tříleté vězení.
Policisté z obvodního oddělení Žlutice sdělili podezření ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví jednatřicetiletému muži z Karlovarska.
Podezřelý muž měl na konci měsíce března letošního roku krátce před osmou hodinou ranní přijít do mateřské školy se svou družkou a dítětem na Karlovarsku. Při odchodu měl jeho družku oslovit zaměstnanec školky, který jí měl jen krátce vysvětlit provozní záležitosti. Tento den měl takto instruovat všechny příchozí rodiče. To, že ženu oslovil, se zřejmě nelíbilo jednatřicetiletému muži, který měl bez udání důvodu rychle k zaměstnanci přistoupit a začal do něj strkat. Při tom ho měl vulgárně urážet a vyhrožovat mu fyzickou likvidací. Následně jemu známého muže také fyzicky napadl několika údery pěstí do oblasti hlavy. Po chvíli, zřejmě i díky svědkům, napadání zanechal a z místa i se svou družkou odešel.
V případě prokázání viny jednatřicetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Jan Bílek
17.4.2026