Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VI. AKTUALIZACE - Opatření v souvislosti s výhružným emailem
Aktuálně zasahujeme v ulici Masarykova a Tyršova v Liberci v souvislosti s výhružným emailem o uložení NVS.
VI. AKTUALIZACE - závěrečná zpráva v 13:30 hodin
Mimořádným případem, kdy byl jednotlivým školským zařízením v krajském městě Liberci, ale také Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje, adresován hromadný email informující o uložení nástražného výbušného systému, se v současné době zabývají kriminalisté územního odboru Liberec, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.
V souvislosti s opatřeními, která KŘP Libereckého kraje realizovalo ve spolupráci s dalšími složkami IZS, byla evakuována celkem 4 školská zařízení. Jednalo se o Střední školu strojní, stavební a dopravní v ulici Letná a Ještědská a Střední průmyslovou školu v ulicích Masarykova a Tyršova.
Ve spolupráci s pedagogickým sborem a vedením jednotlivých školských zařízení byli úspěšně evakuováni všichni žáci a zaměstnanci, kdy celkový počet evakuovaných osob dosáhl téměř dvou tisíc.
Za využití policejních hlídek proběhly velmi pečlivé kontroly všech dotčených školských zařízení a zároveň byli využiti policejní kynologové se speciálně vycvičeným psy na vyhledávání nástražných výbušných systémů. Ani v jednom případě nebyly nalezeny podezřelé předměty.
O opatřeních byli informováni také zástupci samosprávy a dopravního podniku. Využili jsme mimo jiné také podporu v podobě policejních psychologů a interventů a evakuačních prostředků HZS Libereckého kraje.
Děkujeme za spolupráci složkám IZS, pedagogickým sborům jednotlivých školských zařízení a pochopitelně také jejich studentům za bezproblémovou evakuaci.
Za šíření poplašné zprávy může pachateli hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.
mjr. Vojtěch Robovský
________________________________________________________________________________________________________________
V. AKTUALIZACE v 12:35 hodin
Stejně jako v předchozím případě byla provedena pyrotechnická prohlídka také v budově v ulici Tyršova. Ani zde policejní kynologové se psy nenalezly podezřelé předměty.
mjr. Vojtěch Robovský
_________________________________________________________________________________________________________________
IV. AKTUALIZACE v 11:50 hodin
V budově v ulici Masarykova byla provedena pyrotechnická prohlídka za využití policejních kynologů se služebními psy. Kontrola byla negativní k výskytu NVS.
mjr. Vojtěch Robovský
________________________________________________________________________________________________________________
III. AKTUALIZACE v 11:05 hodin
Email s obdobnou výhružkou byl adresován dalšímu školskému zařízení, tentokráte v ulici Ještědská v Liberci. Ze strany školského personálu Střední školy strojní, stavební a dopravní došlo k evakuaci osob z budovy. Za reakci personálu děkujeme.
I zde probíhají další opatření ze strany zasahujících policistů a HZS Libereckého kraje. Evakuované objekty budou podrobeny pečlivé prohlídce služebních kynologů se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání nástražných výbušných systémů.
I nadále upozorňujeme veřejnost, aby se dotčeným lokalitám vyhnula, případně, aby dodržovala a řídila se pokyny ze strany zasahujících policistů.
Děkujeme.
mjr. Vojtěch Robovský
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. AKTUALIZACE v 10:42 hodin
Na místo byly vyslány evakuační autobusy HZS Libereckého kraje a byl vyžádán také policejní psycholog na místo události. Z budovy v ulici Tyršova bylo evakouváno na téměř 200 osob z řad studentů a učitelského sboru. Z objektu v ulici Masarykova bylo evakuováno více jak 800 osob. Opatření v obou lokalitách i nadále probíhají.
mjr. Vojtěch Robovský
________________________________________________________________________________________________________________
AKTUALIZACE v 10:25 hodin
Ulice Tyršova a její okolí je taktéž v současné době uzavřena. Budova SPŠ v této lokalitě byla evakuována, uvnitř se již nikdo nenachází. Nyní probíhají kontroly uvnitř objektu.
Děkujeme za dodržování pokynů adresovaných veřejnosti ze strany zasahujících policistů.
mjr. Vojtěch Robovský
_________________________________________________________________________________________________________________
Dnešního dne v 09:30 hodin jsme obdrželi informaci o výhružném emailu, který informuje o uložení nástražného výbušného systému ve dvou budovách Střední průmyslové školy v Liberci, a to v ulici Masarykova a v ulici Tyršova.
Na obou místech aktuálně zasahují složky IZS, byly vytyčeny bezpečné perimetry, informace o dané problematice byla předána také zástupcům dotčeného školského zařízení. Na místě probíhá evakuace osob a následně bude realizována také prohlídka ze strany specialistů se služebními psy na vyhledávání nástražných výbušných zařízení. Provoz na hlavní příjezdové komunikci, ulici Masarykova, je aktuálně uzavřen.
Vyhněte se uvedeným lokalitám, dbejte pokynů zasahujících policistů.
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje