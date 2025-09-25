Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Užití odrazového zrcadla na křižovatce
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požaduje informace týkající se současného stavu zabezpečení provozu na křižovatce sil. II/110 Jana Nohy a místní komunikace Ke Stadionu, a to v tomto znění:
1/ "od koho obdržel DI ke schválení současný stav zabezpečení provozu této křižovatky, tedy bez zrcadla do ulice Jana Nohy?
2/ má DI námitky proti umístění zrcadla ? pokud ano _ jaké
3/ může DI podávat návrhy na vybavení křižovatek zrcadly nebo může pouze schválit nebo zamítnout řešení, které navrhne samospráva ?
4/ při jednání s městem Benešov o zabezpečení provozu této křižovatky, bylo současné řešení bez zrcadla jediným navrženým řešením, které samospráva předložila DI ke schválení ?
5/ pokud se tato jednání konala, prosím o informaci, kdy to bylo a zda jsou z jednání zápisy. Pokud ano, prosím o kopii.
6/ jedna prosba navíc - za kruhovým objezdem u mlékárny je ještě křižovatka, kde odbočuje z Konopištské ulice ulice Ke stadionu. Na Konopištské ulici za touto odbočkou ve směru ven z města, není přechod pro chodce typu " zebra ". Tento přechod tu evidentně chybí.
prosím o info, zda město Benešov předložilo DI nějaké řešení tohoto stavu, např. návrh, aby se přechod typu " zebra " v tomto místě zhotovil ?"
Policie České republiky odpověděla žadateli následovně:
Ad 1/ Policie České republiky, dopraní inspektorát Benešov (dále jen "DI"), vydával vyjádření pouze ke stavbě "CHODNÍK A PŘECHODY PRO CHODCE U SILNICE II/110, ULICE JANA NOHY BENEŠOV".
Ad 2/ Užití odrazového zrcadla řeší Technické podmínky č. 119 "Odrazová zrcadla", které byly schváleny Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, pod č. j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013. Odrazová zrcadla nelze využít k řešené stavební úpravě nových úseků komunikací, neboť odrazové zrcadlo neřeší problémy s přehledností dopravní situace.
Ad 3/ DI schvaluje návrhy na umístění odrazových zrcadel. V případě zjištěných kolizních situací žádá o provedení nezbytných opatření. Při umístění odrazového zrcadla požaduje předložení dokumentace zpracované odborně způsobilou osobou, tzn. dokumentace, ze které je zřejmé opodstatnění takového umístění na pozemní komunikaci.
Ad 4/ DI Benešov byla předložena dokumentace stavby "CHODNÍK A PŘECHODY PRO CHODCE U SILNICE II/110, ULICE JANA NOHY BENEŠOV". Řešení křižovatkových pohybů je v této dokumentaci řešeno bez použití odrazového zrcadla.
Ad 5/ Zástupce DI Benešov se nezúčastnil žádných jednání formálně svolaných k řešení dopravního značení v daném místě, ze kterých by byl pořizován zápis.
6/ Přechody pro chodce se zřizují v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací čl. 10.1.3. O zřízení přechodů pro chodce rozhoduje příslušný správní úřad. Do současné doby nebyl DI Benešov předložen žádný návrh úpravy dopravního značení v daném místě.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
25. 9. 2025