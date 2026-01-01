Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Připravujeme bezpečnostní opatření
Po nedělním utkání mezi tuzemskými fotbalovými celky se ve čtvrtek (26. února) večer odehraje v Doosan Aréně v Plzni další zápas, a to tentokráte v rámci vyřazovací fáze play-off Evropské ligy, při které proti sobě nastoupí domácí tým FC Viktoria Plzeň a řecký Panathinaikos.
Na tento den tedy připravujeme další bezpečnostní opatření, jehož hlavním cílem je zajistit na území města Plzně poklidnou a bezpečnou situaci, veřejný pořádek a plynulost a bezpečnost v dopravě.
Do opatření budou jako tradičně zapojeni policisté napříč jednotlivými organizačními články Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, ať se již bude jednat o policisty ze služby pořádkové policie, a to konkrétně kolegy z obvodních oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení, cizinecké policie, pro případ potřeby budou k dispozici také policisté z krajské pořádkové a speciální pořádkové jednotky, stejně tak jako ze zásahové jednotky. Do opatření budou samozřejmě zařazeni i kolegové ze služby dopravní policie nebo kriminalisté a nezastupitelnou úlohu budou jako vždy plnit policisté z antikonfliktního týmu. Při realizaci samotného bezpečnostního opatření nám budou také vypomáhat pražští kolegové se služebními koňmi, policisté z Jihočeského kraje a rovněž strážníci plzeňské městské policie. Nedílnou součástí je jako vždy také spolupráce s Magistrátem města Plzně, pořadatelskou či bezpečnostní agenturou.
Jak již bylo uvedeno, naším prioritním úkolem je zajistit poklidnou a bezpečnou situaci na území krajského města, a to především v bezprostředním okolí fotbalového stadionu, v centru Plzně, na místech s vyšší koncentrací osob a také zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě zejména na příjezdových a následně odjezdových trasách. Vnitřní prostory stadionu jsou v gesci pořadatelské a bezpečnostní služby a policie do těchto míst vstupuje až tehdy, pokud není v silách těchto subjektů zajistit bezpečnost osob na stadionu.
Opět bychom chtěli upozornit fanoušky na zákaz používání jakékoliv pyrotechniky při cestě na stadion, na stadionu i při cestě zpět. Připomínáme také, že od 1. prosince minulého roku, kdy vešla v účinnost novela zákona o pyrotechnice, jsou podstatně přísněji nastavena pravidla pro její používání. Kromě výrobků kategorie F1 (což jsou např. bouchací kuličky, prskavky a podobné drobné výrobky) je ostatní použití pyrotechniky ve značné části Plzně zakázané. Stejně tak upozorňujeme na zákaz zahalování obličeje. V obou případech se jedná o protiprávní jednání.
Řidiči, kteří se chystají na čtvrteční fotbalový zápas, musí počítat s komplikacemi při parkování, a to zejména v centru Plzně. Vyplatí se proto nechat vozidla v okrajových částech města a na stadion se přepravit městskou hromadnou dopravou. Při parkování vždy, prosím, pamatujte na to, že musí být umožněn bezproblémový průjezd vozidlům složek IZS.
Při cestě na stadion a zpět nezapomínejte také na svoji bezpečnost v dopravě. S ohledem na to, že na více proudové komunikaci u Štruncových sadů bývá již od odpoledních hodin, a ještě nějakou chvíli po skončení utkání hustý silniční provoz, je více než riskantní tuto frekventovanou silnici přecházet. Nejenom, že byste se tak mohli dopustit přestupku na úseku dopravy (pokud bude ve vzdálenosti 50 m od místa, kde chcete silnici přejít, vhodné místo pro přecházení), ale zbytečně tak riskujete vaše zdraví, obzvláště pak večer za snížené viditelnosti. Používejte tedy podchody či nadchody, které jsou na trase na stadion.
Závěrem nezbývá nic jiného než popřát všem fanouškům další příjemný fotbalový zážitek.
Pevně věříme, že nebude zapotřebí našeho nasazení a že se vše obejde bez problémů. Pokud byste potřebovali ale naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Budeme vám k dispozici přímo na místě, a jako vždy také na našich policejních služebnách či na tísňové lince 158.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
25. února 2026