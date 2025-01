Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Preventivní akce na Šumavě

Klatovsko – Policisté našeho krajského ředitelství se opět společně se strážci Národního parku Šumava vydají na Modravu a Železnou Rudu. Jejich společné působení v těchto místech má hlavně preventivní důvod.

Zimní sezóna již běží v plném proudu a sněhové podmínky jsou ideální k provozování zimních sportů a turistiky. Navíc poslední lednový den, který připadá na pátek, jsou pololetní prázdniny, a proto lze očekávat velkou návštěvnost na naší krásné Šumavě. Z tohoto důvodu se policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje společně se strážci Národního parku Šumava vydají poslední lednový den na zasněženou Modravu. Spolupráce policistů a strážců je dlouhodobá a naším společným cílem je předávat návštěvníkům hor důležité informace ohledně správného a bezpečného chování, aby na chvíle prožité v této krásné krajině měli ty nejlepší vzpomínky. S dětmi i dospělými mluvíme o tom, jak se chovat v této chráněné krajinné oblasti, ať už se pohybují na trasách pro turisty, cyklisty či jsou na svahu. Upozorňujeme také na řádné zajištění majetku, vlastní bezpečnost a správné parkování vozidel, aby řidiči parkovali především na parkovištích, nebo místech k tomu určených a nenechávali svá vozidla na vyústění lesních cest, která omezují, nebo často dokonce znemožňují průjezd vozidel IZS. Řidiči jsou rovněž od policistů informováni o zásadách správné jízdy na zasněžených silnicích. Na to budeme v rámci preventivní akce upozorňovat z důvodu, že často dochází k nebezpečnému způsobu jízdy a driftování. V poslední době evidují policisté případy, kdy mladí a neukáznění řidiči přijíždějí na Modravsko a Železnorudsko se svými vozidly driftovat. Měli by si však uvědomit, jaké jejich bezohledné jednání má následky. Nebezpečným stylem jízdy ohrožují své okolí a nejvíce pak škodí krásné přírodě. Pro návštěvníky Šumavy máme připravené drobné a praktické dárečky, jako reflexní pásky na lyže, nákrčníky, reflexní prvky pro malé i velké.

Další preventivní akci, která se bude týkat zejména lyžařů, budeme realizovat 25. února 2025 o jarních prázdninách, kdy se vydáme mezi návštěvníky lyžařských areálů v Železné Rudě a na Špičáku. Při této příležitosti budeme návštěvníkům zimních center připomínat, že při pohybu na horách a zejména při samotném sportování by měl být každý opatrný, ohleduplný a dodržovat pravidla bezpečnosti. Budeme zmiňovat jak ochránit svůj majetek, který nemají nechávat bez dozoru jako je např. odložené sportovní vybavení v době pauzy nebo řádná kontrola vozidla. Často také dochází k tomu, že nedočkaví lyžaři odcházejí od svých vozidel ve spěchu. Vozidla nezkontrolují a někdy zůstávají otevřené zadní dveře nebo stažené okno a tímto dávají příležitost zlodějům. Myslet by měli také na to, že ve vozidlech by neměli nechávat odložené věci, byť nepatrné hodnoty. Kromě rad budou mít policisté také připravené reflexní předměty jako např. reflexní vestičky pro děti, reflexní klipy na lyže a další drobnosti.

Všem návštěvníkům přejeme krásný pobyt na zasněžených horách a těšíme se na vás.

nprap. Michal Schön

30. ledna 2025

