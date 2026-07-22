Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podvodů v online prostředí neubývá
Plzeňští policisté během několika málo dní evidují desítky případů, kdy se lidé nechali podvést a přišli o své peníze. V jednom případě dokonce o tři miliony.
Několikrát denně přijímají policisté na tísňové lince 158 oznámení od lidí napříč celým Plzeňským krajem, že byli podvedeni a že přišli o své finance. I když dlouhodobě upozorňujeme na rizika spojená s podvodnými telefonáty, e-maily, výhodnými investicemi či nakupováním na internetových inzertních portálech nebo s láskou přes internet, stále se setkáváme s tím, že lidé podvodníkům naletí. Navzdory preventivním opatřením, informačním kampaním a opakovaným varování ze strany odborníků i policie.
Poškození instalují podle pokynů neznámých volajících do svých počítačů či mobilů programy pro vzdálený přístup a pak zjistí, že z jejich bankovních účtů byly odčerpány finanční prostředky. Někteří sami pošlou peníze na cizí účet nebo dokonce svoje peníze vyberou v hotovosti a předají neznámému kurýrovi. Škody jsou v tisících, desítkách či stovkách tisíc, ale také v milionech. Smutné prvenství tohoto týdne drží žena, která poslala na cizí účty dva a půl milionu korun a dalších půl milionu předala osobně kurýrovi. Ve všech oznámených případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a intenzivně se jimi zabývají.
Znovu tedy apelujeme na lidi, aby byli obezřetní. Aby dbali zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech, nenechali se podvést. V případě, že by jejich peníze měly být v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy nebude požadovat nestandardní transakce nebo zrušení účtu, převod peněz nebo předání peněz kurýrům. Stejně tak v souvislosti s napadením účtu nikdy nebude volat policista.
Dále doporučujeme při internetových obchodech domluvit se s prodávajícím na platbě na dobírku, neboť platba předem může být riziková. Stejně tak riziková může být komunikace s neznámými lidmi na sociálních sítích. Můžou se vydávat za zahraniční vojáky, lékaře a prostřednictvím komunikace prohlubovat vztah s příslibem lásky. I přes velké sympatie by lidi měli zbystřit vždy, když po nich jejich protějšek na druhé straně bude požadovat peníze.
Pokud se však lidé i přesto stali obětí podvodu, přišli v jeho důsledku o peníze nebo mají podezření, že se je někdo pokusil podvést, ať kontaktují policii na lince 158 nebo osobně na obvodním oddělení.
por. Mgr. Dagmar Mifková
22. července 2026