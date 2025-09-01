Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podvodníci stále útočí
Podvodníkům se podařilo z ženy z Klatov vylákat téměř pět miliónů korun.
Ke konci minulého týdne se klatovští kriminalisté začali zabývat případem, který jim oznámila žena z Klatov, která se stala obětí vishingu. Postup podvodníků byl stejný jako v mnoha případech, kdy ženu kontaktovala prostřednictvím telefonu osoba vydávající se za policistku s tím, že cizí osoba si chce na ženu sjednat úvěr. Při rozhovoru se žena falešné policistce zmínila, že je oprávněna disponovat s finančními prostředky z účtu, který spravuje. Po sdělení citlivých informací a zůstatku na účtu byla žena krátce na to kontaktována mužem, jenž se vydával za bezpečnostního pracovníka banky. Pod smyšlenou legendou ochrany peněz na zmíněném účtu se falešnému pracovníkovi banky podařilo ženu přesvědčit, aby peníze převedla na tzv. zabezpečené účty. Během několika hodin žena provedla dle instrukcí prostřednictvím internetového bankovnictví více jak dvacet plateb na téměř deset účtů, při kterých odeslala částky v celkovém součtu téměř pět miliónů korun.
I přes veškerá opatření bankovních institucí, kdy varují před podvodníky a usilovné preventivní činností Policie ČR, která je zaměřena na rady, aby se lidé nedostali do podobných problémů, stále takovýchto případů přibývá.
Proto opětovně přinášíme několik rad:
- Nikdy neposkytujte citlivé údaje – banka nikdy nepožaduje přihlašovací údaje, PIN kód nebo bezpečnostní kódy po telefonu či emailem.
- Nikdy neinstalujte do svého zařízení software pro vzdálený přístup
- Ověřujte si informace přímo u banky – pokud vás někdo kontaktuje s tvrzením, že byl váš účet napaden, zavolejte do banky na oficiální zákaznickou linku a ověřte si situaci.
- Nepřevádějte peníze na „bezpečné účty“ – banka vás nikdy nevyzve k převodu peněz na jiný účet kvůli „ochraně“ financí. Pokud vám někdo tvrdí, že musíte své peníze převést jinam, jde o podvod.
- Dávejte si pozor na nátlak a manipulaci – podvodníci se snaží oběť vystrašit a přimět ji k rychlé reakci. Pokud vás někdo nutí k okamžitému jednání, ukončete hovor a v klidu si situaci prověřte.
- Nikdy nepodléhejte tomu, že by Vás v případě nějakého problému v bance kontaktoval pracovník Policie ČR, nebo zaměstnanec banky. Podezřelé platby, nebo problémy s účtem řeší banka vždy sama, nikoliv společně s Policií ČR.
nprap. Michal Schön
1. září 2025