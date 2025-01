Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Objasnění rozsáhlé majetkové trestné činnosti

PLZEŇ – Plzeňští policisté usvědčili několik osob ze spáchání přečinu krádeže.

V prvním případě se jedná o dva muže oba ve věku 35 let, kdy prvního z nich policisté obvinili ze spáchání pokračujících přečinů krádeže, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Druhý muž byl obviněn „pouze“ ze spáchání přečinu krádeže.

Podle dosud zjištěných skutečností si obvinění muži odnesli od jedné prodejny pro kutily a zahrádkáře vystavený bazén v hodnotě deset tisíc korun. Asi měsíc po spáchání této krádeže vnikl první z obviněných přes otevřené zadní okénko do zaparkovaného vozidla značky Škoda Octavia, odkud odcizil 30 kilogramů cukru a různé stavební nářadí. Následující den vnikl do jiného odemčeného vozidla, které stálo zaparkované u jednoho nákupního centra. Do automobilu „pozval“ i svoji známou, které nabídl, že si zde mohou společně aplikovat drogu pervitin. Oba byli na místě zadrženi hlídkou policie. Obviněného muže také policisté několikrát přistihli, jak řídí pod vlivem drog nebo alkoholu a navíc se zákazem řízení.

Ve druhém případě zahájil policejní komisař trestní stíhání dvou mužů ve věku 42 a 50 let, které obvinil ze spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle dosud zjištěných skutečností se obvinění vloupali do jednoho domu v Plzni, kde sídlí několik soukromých firem a odcizili měděný okap, dvacet lahví vína a kávovar. Mladší z obviněných mužů se navíc vloupal do sklepní kóje a dále mařil rozhodnutí soudu, kdy si osobně převzal výzvu k nástupu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu a bez závažného důvodu úmyslně do výkonu trestu odnětí svobody nenastoupil.

Posledním obviněným je teprve 24letý muž z Plzeňska. Ten podle dosud zjištěných skutečností vnikl do jedné z chat v městské části Plzeň, Nová Hospoda a odcizil různé věci. Jednalo se například o prázdný obal na vzduchovku nebo ruční pilku. Všechny odcizené věci následně přenesl do vedlejší chaty, kam se také vloupal. Nic zde neodcizil. V tomto rekreačním domku ovšem usnul a policisté tak neměli moc práce s jeho zadržením.

Na základě operativního šetření, vyhodnocených zajištěných stop a kamerových záznamů, a precizní práci plzeňských policistů se podařilo všechny obviněné muže usvědčit. Dva z nich si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali ve věznici, kde si odpykávají trest za předešlou trestnou činnost, jeden obviněný je stíhaný vazebně a dva muži jsou stíhaní na svobodě.

por. Michaela Raindlová

29. ledna 2025

vytisknout e-mailem