Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Mladý recidivista skončil ve vazbě
Plzeňští policisté mají za sebou úspěšné objasnění série majetkové trestné činnosti, která během necelých dvou týdnů zaměstnávala policisty i kriminalisty. Teprve jednadvacetiletý muž je podezřelý z několika krádeží a vloupání, při kterých způsobil škodu přesahující sedmdesát tisíc korun. Díky rychlé a pečlivé práci policistů nyní čeká na rozhodnutí soudu ve vazební věznici.
Vše začalo na konci června, kdy měl mladík na parkovišti využít otevřeného okénka zaparkovaného vozidla a spícímu majiteli odcizit mobilní telefon. O několik dní později se zaměřil na úložné boxy pro jízdní kola v Plzni. Během jediného večera z nich podle dosud zjištěných skutečností odcizil elektrokoloběžku a následně i jízdní kolo, na kterých z místa odjel.
Ani tím jeho jednání neskončilo. Devátého července měl po překonání více než dvoumetrového oplocení vniknout do restaurace, odkud odcizil pokladní zásuvku s hotovostí, platebními kartami i reproduktor. Ještě téhož dne večer pak využil chvíle nepozornosti majitele nezajištěné elektrokoloběžky a odjel na ní neznámo kam.
Posledním jeho skutkem bylo vloupání do kadeřnického salonu. Do provozovny měl vniknout otevřeným oknem v poloze ventilace. Z vnitřních prostor následně odnesl desítky kusů profesionální vlasové kosmetiky, více než padesát barev na vlasy, alkohol i kapsle do kávovaru. Majiteli salonu způsobil škodu přes 43 tisíc korun.
Na objasnění všech případů intenzivně pracovali policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed ve spolupráci s kriminalisty. Právě díky zajištěným stopám, operativně pátrací činnosti a velmi dobré osobní i místní znalosti se kriminalistům podařilo podezřelého ztotožnit. Získané poznatky následně předali kolegům v terénu a bylo jen otázkou času, kdy mladého muže zastaví policejní hlídka.
K jeho zadržení došlo hned následující den po vloupání do kadeřnického salonu. Policisté už v té době disponovali souhlasem státní zástupkyně se zadržením. Poté začal doslova závod s časem. Během velmi krátké doby bylo potřeba zadokumentovat všechny případy, zajistit důkazy a připravit kompletní spisový materiál pro státní zastupitelství, které následně rozhodovalo o podání návrhu na vzetí do vazby. Díky rychlé, pečlivé a profesionální práci policistů skončil jednadvacetiletý muž ve vazební věznici.
Úspěšní byli plzeňští policisté i v dalším případě majetkové trestné činnosti. Obvinění si převzal devětatřicetiletý muž, který se měl začátkem května opakovaně vloupat do areálu jedné společnosti. Odtud postupně odcizil celkem osmnáct plastových přepravek na pivo.
Při posledním vloupání si část přepravek ukryl za oplocením areálu, další odnesl pryč a později se pro uschované přepravky vrátil. Jeho plán však překazila ostraha objektu, která jej zastihla u viaduktu v ulici Na Sklárně. Společnosti způsobil škodu přes tři tisíce korun.
Oba podezřelí muži nejsou v porušování zákona žádnými nováčky. Oba byli již v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzeni. Starší z nich je navíc v současné době prověřován také v souvislosti s podezřením z neoprávněného odběru elektrické energie.
por. Michaela Raindlová
14. července 2026