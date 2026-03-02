Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zátah na distributory pervitinu
Chomutovští kriminalisté zadrželi a obvinili osm osob, tři muže stíhají vazebně.
Rozsáhlou realizací, při které skončilo v policejních celách 8 osob, završili kriminalisté chomutovského „TOXI“ týmu svou několikaměsíční práci zaměřenou na dopadení dealerů pervitinu operujících na Chomutovsku a Mostecku. Při pečlivě naplánované akci zasahovali v minulém týdnu kriminalisté ve spolupráci se členy zásahové a speciální pořádkové jednotky a dalšími policisty na několika místech současně. Brzy ráno provedli ve stejném čase v Jirkově a Litvínově šest domovních prohlídek, zadrželi osm podezřelých osob a provedli desítky výslechů zadržených osob i svědků. Při prohlídkách bylo mimo jiné zajištěno cca 70 gramů bílé krystalické látky a bezmála 400 tisíc korun v hotovosti.
Podle dosavadních informací, které se kriminalistům v průběhu rozsáhlého prověřování a samotné realizace podařilo zjistit, se zmíněných osm zadržených osob mělo různou měrou zabývat nákupem a distribucí pervitinu. Tito lidé (rovněž uživatelé pervitinu) se většinou vzájemně znali a měli od sebe pervitin kupovat. Ten pak prodávali buď dalším uživatelům z Jirkova či Litvínova, případně drogu distribuovali dále mezi sebou. V rámci „obchodů“ mezi těmito lidmi jsou zmapovány transakce za stovky tisíc korun, během nichž měly být prodány stovky gramů zmíněné drogy.
Na základě získaných poznatků chomutovští vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání osmi osob (z toho pěti mužů ve věku 33, 33, 35, 37 a 38 let a tří žen ve věku 31, 34 a 42 let). Všechny obvinili ze spáchání trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy, za který jim u soudu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
Pětatřicetiletému muži, který měl distribuci provádět ve „značném rozsahu“, hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Jeho dvěma „kolegům“ ve věku 33 a 38 let rovněž hrozí (kvůli jejich předchozímu odsouzení za obdobné činy) až desetileté tresty. Tyto tři obviněné soud na základě podnětu vyšetřovatele poslal do vazební věznice.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
2. března 2026