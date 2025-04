Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zaměřeno především na mládež

DĚČÍN – Devatenáct osob mladších osmnácti let pod vlivem alkoholu.

Děčínští policisté společně s městskými strážníky a pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyrazili ve čtvrtek 17. dubna 2025 do děčínských městských částí, a to především do Děčína I, IV a VI, na kontroly zaměřené na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let a požívání alkoholických nápojů těmito osobami.

Úderem dvacáté hodiny začali s kontrolami na předem vytipovaných místech mimo restaurační podniky, místech setkávání mládeže a v jednom podniku s reprodukovanou hudbou. V rámci bezpečnostního opatření trvajícího do pozdních nočních hodin, bylo celkem zkontrolováno 115 osob, z toho 56 osob mladších 18 let. U 19 osob mladších osmnácti let byl výsledek provedené dechové zkoušky na alkohol pozitivní. Další jedna osoba byla v pátrání.

Rozhodně se nejednalo o poslední akci podobného charakteru, ba naopak. Podobné kontroly se budou i nadále během roku opakovat. Vzhledem k tomu, že je cílem především prevence, doplňují tyto kontroly preventivní besedy s dětmi ve školách se zaměřením na zvyšování právního vědomí v oblasti závislostí.

Děčín 22. dubna 2025

