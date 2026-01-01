Výzva, která spojuje

Policisté se registrují jako dárci kostní dřeně. 

Policisté vyslyšeli výzvu svých kolegů z řad hasičů a znovu ukázali, že pomáhat a chránit pro ně není jen heslo, ale skutečný závazek. Ti, kteří dosud nebyli zapsáni v registru dárců kostní dřeně, se v uplynulých dnech rozhodli udělat důležitý krok a přišli se zaregistrovat.

Impulsem se stal silný lidský příběh šestatřicetiletého Pavla Tesárka z Loun, který aktuálně svádí boj s vážným onemocněním a nutně potřebuje vhodného dárce kostní dřeně. Čas přitom hraje zásadní roli. Bez nalezení dárce má jen omezenou naději na život.

Policisté v Ústeckém kraji tak navázali na solidaritu, která mezi bezpečnostními složkami dlouhodobě panuje. Už v loňském roce vstoupily do registrů dárců krve i kostní dřeně stovky z nich. Letos jejich řady opět rozšiřují další kolegové, kteří se rozhodli pomoci tam, kde jde o to nejcennější. „Každý z nás si uvědomuje, že podobná situace se může dotknout kohokoli. Pokud máme možnost pomoci, je naší přirozenou reakcí ji využít,“ zaznělo z úst krajského ředitele policie Ústeckého kraje plukovníka Zbyňka Dvořáka.

Registrace do registru dárců kostní dřeně je přitom jednoduchá, rychlá a může znamenat šanci na záchranu lidského života, a to nejen pro Pavla, ale i pro další pacienty, kteří na svého dárce čekají.

Policie České republiky v Ústeckém kraji tímto vyjadřuje podporu této výzvě a věří, že se k ní připojí i další lidé napříč společností. Každý nový dárce totiž může být tím, kdo někomu daruje naději.

Ústí nad Labem 17. dubna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

