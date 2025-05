Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyzkoušejte si policejní fyzičky v Lounech

LOUNSKO – Pokud fyzické testy splníte, získáte certifikát platný jeden rok.

BeFit 2025 - FYZIČKY NA(NE)ČISTO LETÁKV sobotu 21. června 2025 v 15:00 hod. se v rámci akce BeFit (Memoriál Petry Hézlové) v areálu lounského výstaviště budou konat fyzické testy na(ne)čisto. Pokud někoho z Vás zajímá, zda máte na to pokořit fyzické testy, neváhejte a přijďte se za námi podívat. Každý, kdo testy splní, získá od nás certifikát platný jeden rok, který lze uplatnit právě při přijímacím řízení k Policii České republiky.

Svou účast registrujte na e-mailu: krpulk.kr.pio@pcr.cz, ať víme, s kým můžeme počítat.

Co znamenají fyzické testy na(ne)čisto?

Jsou to právě ty fyzické testy, které musí podstoupit každý uchazeč, který se hlásí do služebního poměru k PČR. Při této akci se ale do přijímacího řízení k PČR hlásit nemusíte. Stačí potvrdit účast na mail, který je uvedený výše a přijít.

Co obnáší policejní fyzičky?

To se dozvíte zde.

Kdo může přijít?

Kdokoliv, kdo si věří, že v testu obstojí.



Kde máte čekat?

Sraz je u hlavní brány před areálem výstaviště, a to v 15:00 hod., tam si Vás vyzvedneme.



Co s sebou?

Nejlépe sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití.

27. května 2025

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

