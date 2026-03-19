Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vyhrožování úřední osobě
Policisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže.
Ve středečních dopoledních hodinách jsme přijali tísňové oznámení skrze poplachové tlačítko, které přicházelo z komplexu budov, kde sídlí mimo jiné MěÚ Louny, Úřad práce a další úřady.
Postupným upřesněním informací jsme zjistili, že se má na Úřadu práce nacházet nebezpečná osoba. Policisté z Obvodního oddělení Policie Louny ihned vyrazili na místo, kde zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže a umístili jej do policejní cely. Ten měl dle našich informací jedné z úřednic vyhrožovat politím kyselinou, přičemž žíravinu u sebe neměl a jednalo se pouze o verbální konflikt.
Ve zkráceném přípravném řízení policisté sdělili muži z Lounska podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí dotyčnému trest odnětí svobody až na tři léta.
19. března 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje