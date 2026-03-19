Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyhrožování úřední osobě

Policisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže. 

 Ve středečních dopoledních hodinách jsme přijali tísňové oznámení skrze poplachové tlačítko, které přicházelo z komplexu budov, kde sídlí mimo jiné MěÚ Louny, Úřad práce a další úřady.

 Postupným upřesněním informací jsme zjistili, že se má na Úřadu práce nacházet nebezpečná osoba. Policisté z Obvodního oddělení Policie Louny ihned vyrazili na místo, kde zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže a umístili jej do policejní cely. Ten měl dle našich informací jedné z úřednic vyhrožovat politím kyselinou, přičemž žíravinu u sebe neměl a jednalo se pouze o verbální konflikt.

 Ve zkráceném přípravném řízení policisté sdělili muži z Lounska podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí dotyčnému trest odnětí svobody až na tři léta.

19. března 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 