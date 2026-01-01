Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Série několika vloupání objasněna
Policisté z Roudnice nad Labem objasnili všechna prosincová vloupání.
V průběhu měsíce prosince 2025 zaznamenali policisté z obvodního oddělení v Roudnici nad Labem celkem čtyři oznámení o vloupání, která se týkala rodinných domů a sběrného dvora v okolí města Roudnice nad Labem. Díky jejich rychlé a profesionální práci se podařilo všechny případy během pár dnů objasnit a pachatele vypátrat.
Pachatelé se zaměřovali jak na rozestavěné, tak i na obydlené rodinné domy, stejně jako na další objekty. Odcizeny byly různé věci osobní potřeby, finanční hotovost, šperky, elektronika, a další movitý majetek. V jednom z případů došlo rovněž k vloupání do sběrného dvora.
Celková škoda způsobená ve všech čtyřech případech byla vyčíslena na částku 117.885,- Kč.
Zloději si však svůj lup dlouho neužili. Policisté z obvodního oddělení Roudnice nad Labem ve spolupráci s kriminalisty z Litoměřic vypátrali podezřelé osoby ve všech čtyřech případech. Jednalo se o pět mužů ve třech samostatných skupinách ve věku od 32 do 50 let, kteří páchali trestnou činnost nezávisle na sobě.
Tato úspěšná série objasnění opět potvrzuje kvalitní práci policistů v regionu. Díky jejich nasazení a spolupráci napříč útvary dávají pachatelům jasně najevo, že v okrese Litoměřice nemají zloději šanci. Všem podezřelým osobám nyní za jejich skutky hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
05. 01. 2026
