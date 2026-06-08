Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Série krádeží kol objasněna
Recidivista na svobodě vydržel pouhé tři měsíce.
Pouhé tři měsíce po propuštění z vězení se měl vrátit ke starým zvykům. Třiatřicetiletý muž z Roudnicka je podezřelý ze série krádeží jízdních kol a další majetkové trestné činnosti v Litoměřicích a okolí. Jeho řádění ukončili až policisté, kteří ho při jedné z krádeží zadrželi přímo na místě.
Litoměřičtí policisté se v posledních dvou týdnech zabývali několika případy krádeží kol. Pachatel si vybíral především noční hodiny a spoléhal na to, že zůstane nepozorován. Často mu k úspěchu stačila i neopatrnost majitelů. Některá jízdní kola a elektrokola byla sice uložena za oplocením, chybělo však jejich zabezpečení. V dalších případech pachatel překonal zámky a jiná ochranná opatření.
Během krátké doby zmizelo celkem šest jízdních kol v hodnotě přesahující 200 tisíc korun. Vyšetřování však nabralo nečekaný směr ve chvíli, kdy se policistům podařilo podezřelého při jednom z útoků dopadnout.
Tím jeho příběh neskončil. Kriminalisté postupně zjistili, že na kontě může mít i další skutky. Podle dosavadních poznatků měl vniknout do restaurace na Terezínsku oknem ponechaným v poloze ventilace. Odtud si měl odnést batoh s oblečením a drobné mince. Následně měl překonat oplocení občerstvení na Litoměřicku, odkud zmizelo nabíjecí zařízení s kabelem a dokonce i několik nanuků.
Celková škoda způsobená jeho jednáním se vyšplhala téměř na 300 tisíc korun.
Dobrou zprávou pro poškozené je, že většinu odcizených kol se policistům podařilo vypátrat a vrátit jejich majitelům.
Případ je o to pozoruhodnější, že muž nebyl policistům neznámý. Uvedeného jednání se měl dopustit navzdory tomu, že byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Na svobodě přitom pobýval pouhé tři měsíce.
Nyní čelí obvinění z trestného činu krádeže. Pokud soud jeho vinu prokáže, hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi. Soudce zároveň vyhověl návrhu na vazební stíhání, a tak bude na další rozhodnutí čekat ve vazbě.
Nenechávejte jízdní kola a či elektrokola bez zabezpečení, a to ani na oplocených pozemcích. Využívejte kvalitní zámky, kola ukládejte pokud možno do uzamykatelných prostor a poznamenejte si jejich výrobní čísla. U dražších kol doporučujeme pořídit také jejich fotografie.
Každá překážka navíc může pachatele odradit nebo alespoň ztížit jeho jednání.
8. června 2026
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje