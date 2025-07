Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič nadýchal více než 2,5 promile alkoholu

DĚČÍNSKO - Policisté mu sdělili podezření; Do vězení ženu dodala až teprve policejní hlídka…

Rumburští policisté v uplynulých dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili 37letému muži podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý byl v neděli 27. července, krátce před 1. hodinou ráno zastaven a kontrolován při řízení motorového vozidla policejní hlídkou v Rumburku v ulici Pražská. Řidič vykazoval známky požití alkoholu. Na výzvu se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní, s výsledkem 2, 66 promile alkoholu v dechu. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. V případě uznání viny, muži u soudu za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Do vězení se ženě nechtělo

Teprve až policejní hlídka dodala 30letou ženu z Děčínska v pondělí 28. července do výkonu trestu odnětí svobody do věznice v Teplicích, kam měla nastoupit již v červnu letošního roku. Výzvu k nástupu obdržela na začátku června s tím, že do týdne má nastoupit k výkonu trestu. Ženě se však do věznice nechtělo, tak na výzvu k nástupu nereagovala. Po jejím vypátrání v Rumburku policisté zahájili trestní stíhání a obvinili ji z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Do věznice ženu po provedení potřebných úkonů policisté eskortovali ještě týž den.

Děčín 29. července 2025

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

