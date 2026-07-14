Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ranní ptáče…
Projížďka na kole se „zvrtla“ v krádež peněz, recidivista byl krátce po činu dopaden.
Již měsíc po propuštění z výkonu trestu se ke svému „řemeslu“ vrátil 32letý Chomutovan. Poté, co si začátkem června odseděl dvouletý trest za krádeže, rozhodl se v minulém týdnu svou živnost obnovit. Přivstal si a už po šesté hodině brázdil chomutovské ulice na kole. Přitom ho napadlo, že se „podívá“ do jednoho z hotelů v centru města. Štěstí mu přálo, vstupní dveře byly odemčeny. Po vstupu do objektu si to namířil rovnou k místnosti s barem, odkud z „kasírky“ odcizil finanční hotovost ve výši 3.600 korun. Poté v klidu odešel a peníze následně utratil za drogy.
V tentýž den přijali chomutovští policisté od zaměstnanců hotelu oznámení o zmíněné krádeži peněz ze strany neznámého pachatele. Policisté zajistili kamerové záznamy z místa a v osobě neznámého zloděje ihned identifikovali svého „starého známého“, kterého díky jeho trestné činnosti znají již z minulosti.
Dotyčný si tedy dva dny po „akci“ převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. K jednání se pod tíhou důkazů přiznal a uvedl, že odcizené peníze již „profetoval“ a až pak si uvědomil, že udělal špatnou věc, která ho mrzí. Ještě více ho zřejmě mrzí, že mu za spáchání trestného činu krádeže hrozí opět až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
14. července 2026