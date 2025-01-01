Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozvánka na Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů
Přijďte v sobotu 23. srpna 2025 do Děčína během vyjádřit podporu našim vojákům, policistům a hasičům.
V sobotu 23. srpna 2025 se na Smetanově nábřeží v Děčíně uskuteční od 11:00 do 18:00 hod. další, již VIII. ročník „Běhu na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů“. Běh se uskuteční pod záštitami generálporučíka Ing. Karla Řehky (Náčelník Generálního štábu Armády České republiky), generálporučíka Mgr. Martina Vondráška (Policejní prezident), generálmajora Ing. Jiřího Ročka (Náčelník Vojenské policie) a generálporučíka Ing. Vladimíra Vlčka (Generální ředitel HZS ČR). Akci pořádá Self Defense Division, z.s. ve spolupráci s Krajským ředitelstvím PČR Ústeckého kraje.
Můžete se těšit na ukázky policejní, vojenské, hasičské i záchranářské techniky a doprovodný program pro děti.
Nejedná se o závodění, ale o běh s cílem podpořit dobrou věc. Výtěžek ze startovného bude věnován na podporu odvážných mužů a žen, kteří nasazují své životy, aby ochránili nás všechny.
Přijďte s námi ukázat svou podporu a společně pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.
Akce se můžete zúčastnit i jako divák a jen si užít spoustu zábavy.
Těšíme se na vás!
Odkaz na web běhu:
Kategorie, startovné a registrace:
Dětský běh – cena 158,- Kč
https://sport-reg.cz/jednorazova-registrace?zavod=1155
Klasik 5 km – cena 400,-Kč
https://sport-reg.cz/jednorazova-registrace?zavod=1156
Záděr Zásahové jednotky PČR 12 km – cena 600,- Kč
https://sport-reg.cz/jednorazova-registrace?zavod=1157
Děčín 12. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kra