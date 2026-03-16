Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozor na zvěř na silnicích
V těchto měsících je riziko střetu se zvěří vyšší.
Řidiči by měli být v těchto měsících na silnicích obzvlášť opatrní. Právě nyní totiž roste riziko střetů motorových vozidel s volně žijící zvěří. V přírodě dochází k častějšímu pohybu zvířat, která mění svá stanoviště a hledají nové teritorium. Mladé kusy jsou navíc často vyháněny ze svých dosavadních revírů a při hledání nového prostoru se pohybují na větší vzdálenosti. Silnice tak pro ně představují překážku, kterou často náhle přebíhají, aniž by reagovaly na projíždějící vozidla.
Nejčastěji se řidiči setkávají se srnčí zvěří, která tvoří velkou část všech střetů se zvířaty na silnicích. Srnčí je velmi plaché a při vyrušení může zareagovat nepředvídatelně a vběhnout přímo do vozovky. Navíc se často pohybuje ve skupinách, takže pokud silnici přeběhne jeden kus, je velká pravděpodobnost, že ho budou následovat další.
K těmto nehodám dochází především na silnicích mimo obec, zejména v úsecích, které vedou lesy, kolem polí nebo v blízkosti luk. Riziková jsou také místa s hustou vegetací u krajnic, kde mají řidiči omezený výhled. Zvýšenou pozornost by měli motoristé věnovat také úsekům označeným dopravní značkou upozorňující na výskyt zvěře. Právě zde se zvířata pohybují pravidelně a pravděpodobnost jejich výskytu na vozovce je vyšší.
Nejvíce střetů se zvěří se odehrává za snížené viditelnosti, především za soumraku, v noci nebo brzy ráno. V těchto časech jsou zvířata nejaktivnější a zároveň je pro řidiče obtížnější je včas zaregistrovat. Pokud se zvěř objeví u silnice nebo přímo na vozovce, je důležité okamžitě zpomalit a připravit se na brzdění. Doporučuje se také použít zvukové znamení, které může zvíře vyplašit a přimět ho opustit vozovku. Řidiči by se měli vyvarovat prudkého vyhýbání ve vysoké rychlosti, protože náhlý manévr může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a následné dopravní nehodě.
Pokud ke střetu se zvěří přesto dojde, je nutné především zajistit bezpečnost na místě nehody. Řidič by měl zastavit vozidlo, zapnout výstražná světla a místo označit výstražným trojúhelníkem. Následně je důležité přivolat policii, která událost zadokumentuje a zajistí další postup. Zraněného zvířete by se řidiči neměli dotýkat ani se ho snažit odtahovat z vozovky, protože může být ve stresu a představovat riziko. O zraněnou nebo uhynulou zvěř se následně postarají policisté ve spolupráci s místními myslivci.
Střety se zvěří patří mezi poměrně časté dopravní nehody, zejména na silnicích mimo zastavěná území. Přestože mnohdy končí pouze hmotnou škodou, mohou mít i vážné následky pro řidiče i pro zvíře. Opatrná jízda, přiměřená rychlost a zvýšená pozornost v rizikových úsecích mohou výrazně snížit pravděpodobnost takové nehody. Stačí často jen zpomalit a počítat s tím, že v blízkosti lesa nebo polí se může zvěř na silnici objevit kdykoliv.
16. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje