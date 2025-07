Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté v dětském domově

CHOMUTOVSKO - Chomutovští „hlídkaři“ vykouzlili úsměvy na dětských tvářích.

Policisté z chomutovského oddělení hlídkové služby se ve čtvrtek dopoledne vydali do Dětského domova Chomutov v ulici Čelakovského. Důvod byl prostý – chtěli potěšit tamní malé obyvatele a seznámit je s prací policisty. Děti jejich povídání se zájmem naslouchaly a také se do něho zapojovaly se svými otázkami. Poté, co jim policisté předvedli svou výstroj a výzbroj, využili mnozí příležitosti vyzkoušet si ji přímo na sobě.

Dvě hodiny, které kolega s kolegyní v domově strávili, utekly všem jako voda a některé děti se s novými „známými“ jen těžce loučily. Tak zase příště…

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 25. července 2025

