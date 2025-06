Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dopadli zloděje kovů

ÚSTECKO - Škoda dosahuje téměř 600 tisíc korun.

Všebořičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření dvěma mužům ve věku 44 a 28 let z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Oba podezřelí se po předchozí domluvě vloupali do opuštěného objektu, kde vylomili spodní část OSB desky zakrývající okno a následně prohledali všechny místnosti. Uvnitř našli ruční vozík typu rudl, na který postupně naložili a odvezli 246,2 kg měděného drátu, 23 kg pozinkovaného drátu, 6 vodovodních baterií. Způsobili tak škodu za téměř 99 tisíc korun. Tím ale jejich řádění neskončilo – v celém objektu vytrhali elektroinstalaci a odstřihali přívodní kabely od 9 výrobních strojů, počítače a monitoru, čímž způsobili další škodu ve výši téměř 489 tisíc korun. Po několika dnech se mladší z pachatelů vrátil na místo činu s dalším – 23letým mužem. Bezprostředně po vniknutí do objektu byla dvojice zadržena policejní hlídkou.​ Trojice se nyní zpovídá policistům, celková škoda byla předběžně vyčíslena na 587 tisíc korun.

Ústí nad Labem 16. června 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

