Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodníci stále útočí
Slibují výhodné investice a závratné zisky!
Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování do světových měn, včetně kryptoměn.
Další oznámení o podvodném jednání v oblasti investic přijali v uplynulých dnech také litoměřičtí kriminalisté.
Jednou z obětí se stal 72letý muž, který podlehl slibům podvodníka. Údajný „investiční expert“ mu nabídl výhodné zisky a také pomoc s investováním. Seniora přesvědčil, aby si do svého mobilního telefonu instaloval aplikaci umožňující vzdálený přístup. Podvodník s ním dále uskutečnil videohovor, při kterém požadoval, aby mu senior ukázal na kameru své platební karty.
Poškozený obratem uskutečnil telefonický hovor se svou bankou a zjistil, že mu z účtu odešla bez jeho vědomí částka 150 tisíc korun.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Další oznámení přijali kriminalisté od třiašedesátileté ženy z Litoměřic, která byla oslovena telefonicky neznámou ženou, jenž vystupovala jako zaměstnanec investiční firmy. Nabídla poškozené výhodnou investici do akcií, načež dotyčná provedla vstupní investici ve výši 2 600 korun. Následně jí byl zaslán odkaz na obchodní platformu, kde mohla sledovat růst svých investic. Pod příslibem většího zisku provedla poškozená další platbu ve výši 100 tisíc korun. Bezprostředně poté zjistila, že stránky zobrazující investice již nefungují.
Poškozené tak byla způsobena škoda přesahující 100 tisíc korun, které zřejmě už nikdy neuvidí.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
Doporučujeme:
- Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu nepoužívejte celé své jmění.
- Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak učiníte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi.
- Před tím, než se rozhodnete investovat, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej.
- Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.
- Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Nejednejte ukvapeně či pod nátlakem zdůvodněným časově omezenou nabídkou výhodné investice.
- Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit.
- Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
Také na našich webových stránkách se můžete dozvědět více.
6. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje