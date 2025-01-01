Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátrání po pohřešované 17leté dívce
Pomůžete nám s pátráním po pohřešované mladistvé z Děčína, která se od včerejšího odpoledne nevrátila domů?
Policisté pátrají po sedmnáctileté dívce, která se od včerejšího odpoledne nevrátila domů. Pohřešovaná byla naposledy viděna včera odpoledne v místě svého bydliště v Děčíně 9 – Bynově a od té doby nedala o sobě nikomu vědět. Pohřešovaná trpí mentální retardací, kdy zadrhává v řeči.
Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla vypátrána):
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Policisté již vyčerpali všechny standardní pátrací prostředky a metody. V tuto chvíli se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešované. Jakoukoli informaci o výskytu či pohybu pohřešované přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince Policie ČR 158.
Děkujeme.
Děčín 15. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
ÚO Děčín