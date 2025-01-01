Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po pohřešované 17leté dívce

Pomůžete nám s pátráním po pohřešované mladistvé z Děčína, která se od včerejšího odpoledne nevrátila domů? 

Policisté pátrají po sedmnáctileté dívce, která se od včerejšího odpoledne nevrátila domů.  Pohřešovaná  byla naposledy viděna včera odpoledne v  místě svého bydliště v Děčíně 9 – Bynově  a od té doby nedala o sobě nikomu vědět. Pohřešovaná  trpí mentální retardací,  kdy zadrhává v řeči.

Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba  byla vypátrána):

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Policisté již vyčerpali všechny standardní pátrací prostředky a metody. V tuto chvíli se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešované.  Jakoukoli informaci o výskytu či pohybu pohřešované přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince Policie ČR 158.

Děkujeme.

Děčín 15. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
ÚO Děčín 

