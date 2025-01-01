Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátrání po podezřelém z loupežného přepadení
Policisté žádají o pomoc při pátrání.
Na Děčínsku v okolí České Kamenice – Kunratic probíhá pátraní po ozbrojeném podezřelém z loupežného přepadení, ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně. Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a HZS se čtyřkolkami a drony.
Po hledaném muži policisté vyhlásili celostátní pátrání a nyní se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání.
Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu ( pokud je odkaz nefunkční osoba byla vypátrána) :
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Další informace k popisu osoby:
výška 165 cm, postava hubená, plavé vlnité, krátké vlasy, modré oči
popis oblečení: černé kalhoty, černá bunda, zelený vojenský kabát
Hledaný muž je ozbrojen a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158.
Děčín 8. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje