Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po muži na fotografii

Policie pátrá po muži, který by mohl pomoci objasnit krádež zboží v prodejně v Roudnici nad Labem. 

Neznámý pachatel dne 07.03.2026 v čase 13:10 hodin a v čase 17:00 hodin v Roudnici nad Labem, vstoupil opakovaně do jedné z prodejen a odcizil z ní zboží v celkové hodnotě 21.403,- Kč.

Policie nyní pracuje na objasnění celé události. Z tohoto důvodu žádá veřejnost o pomoc při ztotožnění muže na fotografii, který by mohl přispět svým vysvětlením či informacemi k dalšímu vývoji případu.

Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na linku 158, nebo mohou volat přímo na roudnické obvodní oddělení na tel. č. 974 444 700.

Za pomoc děkujeme.

20. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

