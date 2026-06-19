Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po muži na fotografiích
Je důležitý pro objasnění krádeže věcí z batohu.
Dne 10. června 2026 v době od 10:00 do 14:30 hodin došlo ke krádeži v jedné z firem v Újezdečku. Z kanceláře společnosti z volně odloženého batohu odcizil neznámý muž peněženku, doklady, dvě platební karty a finanční hotovost. Aby došlo k objasnění tohoto skutku, policisté by potřebovali mluvit s mužem, který je zachycený na fotografiích a v době skutku se ve firmě pohyboval. V případě, že muže poznáte, nebo k němu máte jakýkoliv poznatek, zavolejte na linku 158 nebo to můžete oznámit na kterémkoliv policejním oddělení. Za spolupráci děkujeme.
19. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí