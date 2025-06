Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po majiteli jízdního kola

LITOMĚŘICKO - AKTUALIZACE

AKTUALIZACE - Majitel jízdního kola se policistům ozval krátce po zveřejnění pátrání. Své kolo poznal díky fotografiím zvěřněným na sociálních sítích.

Děkujeme médiím i věřejnosti za spolupráci.

---------------------------------------------------------------------------------

Litoměřičtí policisté žádají o pomoc při zjištění majitele horského kola vínovočervené barvy – viz foto.

Kolo bylo zajištěno v souvislosti s vyšetřováním majetkové trestné činnosti. K jeho odcizení mělo dojít v Bohušovicích nad Ohří u nádraží.

Do současné doby se majitel kola nepřihlásil a je předpoklad, že by mohl být z okolí Bohušovic n/O, z Terezína a okolních obcí.

Při hledání majitele žádáme tímto veřejnost o spolupráci. Kontaktovat policisty můžete na lince 158.

Za spolupráci děkujeme.

13. června 2025

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna 1 Detailní náhled

vytisknout e-mailem