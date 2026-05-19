Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Neviděli jste seniora?

Od pondělí je nezvěstný. 

Lounští kriminalisté zabývající se pátráním po osobách se obrací na veřejnost, protože hledají seniora. Pohřešovaný odjel v pondělí v poledních hodinách z místa svého bydliště osobním automobilem Renault Clio, lahvově zelené barvy, registrační značky 7U8 7723 neznámo kam. Do současné doby se Viktor Kozák nevrátil. Doma nechal i mobilní telefon. S sebou si vzal pouze peněženku s doklady a pár stovek. V době odchodu měl na sobě svetr zelené barvy, tričko černé barvy, montérky modré barvy a pravděpodobně kšiltovku. Muž je vysoký zhruba 180 cm, má výrazný knír, nosí dioptrické brýle, je hubené postavy a šedé vlasy na krátko střižené. Přestože policisté propátrali široké okolí, zejména kolem obce Lenešice a povolali i leteckou službu, nepodařilo se osobu nalézt. Pokud jste pohřešovaného seniora viděli nebo jeho vůz, kontaktujte neprodleně linku 158. Předem všem děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence\
19. května 2026

