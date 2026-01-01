Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neoprávněný odběr plynu

Muž měl několik let odebírat plyn bez smlouvy, škoda přesáhla 1,5 milionu korun. 

Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže z Varnsdorfu, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Na základě provedeného prověřování bylo zjištěno, že měl muž v období od konce roku 2020 do dubna 2024 v jednom z domů ve Varnsdorfu neoprávněně odebírat zemní plyn, a to i přesto, že neměl uzavřenou platnou smlouvu o dodávkách plynu. Plyn měl odebírat prostřednictvím instalovaného měřicího zařízení bez právního důvodu.

Svým jednáním měl způsobit provozovateli distribuční soustavy škodu přesahující 1,5 milionu korun. V případě, že bude jeho vina prokázána před soudem, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let.

Děčín 13. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 