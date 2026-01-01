Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Neoprávněný odběr plynu
Muž měl několik let odebírat plyn bez smlouvy, škoda přesáhla 1,5 milionu korun.
Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže z Varnsdorfu, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže.
Na základě provedeného prověřování bylo zjištěno, že měl muž v období od konce roku 2020 do dubna 2024 v jednom z domů ve Varnsdorfu neoprávněně odebírat zemní plyn, a to i přesto, že neměl uzavřenou platnou smlouvu o dodávkách plynu. Plyn měl odebírat prostřednictvím instalovaného měřicího zařízení bez právního důvodu.
Svým jednáním měl způsobit provozovateli distribuční soustavy škodu přesahující 1,5 milionu korun. V případě, že bude jeho vina prokázána před soudem, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let.
Děčín 13. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje