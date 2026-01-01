Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Natankoval a odjel
Děčínští kriminalisté spojili šestnáct skutků do jednoho případu
Více než dva měsíce zaměstnával policisty napříč několika okresy 31letý muž, který se specializoval na majetkovou trestnou činnost. Jeho „podnikání“ začalo zdánlivě drobnými újezdy od čerpacích stanic bez zaplacení pohonných hmot. Postupem času však přidal i krádeže kol ze zaparkovaných vozidel a způsobená škoda narůstala. Během dubna a května letošního roku objížděl čerpací stanice v Ústeckém i Libereckém kraji. Využíval přitom různá vozidla i registrační značky a opakovaně tankoval motorovou naftu či benzín nejen do nádrží automobilů, ale také do kanystrů. Následně z čerpacích stanic odjížděl bez zaplacení. Kriminalisté mu postupně prokázali desítku takových případů. Škody způsobené provozovatelům čerpacích stanic se sice v jednotlivých případech pohybovaly v řádech stokorun až několika tisíc korun. Od konce května pak muž svou pozornost přesunul na zaparkovaná vozidla. V nočních hodinách odcizoval kompletní sady kol včetně pneumatik, přičemž vozidla často poškodil při jejich demontáži. Terčem se stávaly vozy zaparkované ve Varnsdorfu, Rumburku, České Kamenici, Horním Podluží, Rybništi i dalších obcích Šluknovského výběžku. V některých případech jednal sám, v dalších se na trestné činnosti podílel společně s 19letým komplicem. Jeho počínání ukončili policisté začátkem června. Při jednom z pokusů o krádež kol byl vyrušen majitelem vozidla a při následném odjezdu byl po pronásledování zastaven policejní hlídkou.
Kriminalistům se podařilo spojit celkem šestnáct skutků, kterých se muž dopustil v průběhu necelých dvou měsíců. Celková škoda způsobená odcizením věcí dosáhla přibližně 160 tisíc korun. Dalších více než 73 tisíc korun činila škoda způsobená poškozením vozidel. Ve zkráceném přípravném řízení včera stanul 31letý muž před soudem. Ten jej za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost uznal vinným a uložil mu nepodmíněný trest odnětí svobody.
Děčín 12. června 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje