Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kyberšmejdi stále útočí
Ženu z Litoměřicka oklamal falešný syn.
O víkendu se na policisty obrátila 67letá žena, která se stala obětí podvodníka.
Obdržela prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu zprávu, kde jí kontaktoval její údajný syn, s tím že má rozbitý telefon a nutně potřebuje zaplatit jednu fakturu. V poškozené vlivem stupňující naléhavosti vzbudil obavy o jeho osobu a docílil toho, že mu na stanovený bankovní účet poslala 25 tisíc korun. Poté na poškozené žádal další finanční prostředky, které se jí však díky nastavenému limitu nepodařilo odeslat. Údajný syn se jí snažil přimět k navýšení limitu, čehož však nedocílil.
Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který dle trestního zákoníku hrozí až dva roky za mřížemi.
- Apelujeme na občany, aby si ověřili identitu osoby, která je kontaktuje z neznámého čísla.
- Ptejte se na skutečnosti, které může znát jen Váš skutečný příbuzný.
- Nejednejte pod nátlakem.
- Neodesílejte peníze na cizí účty, aniž byste věděli, komu patří.
19. září 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje