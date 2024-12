Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krkavčí matka

CHOMUTOVSKO - Zanedbaný kojenec skončil v nemocnici.

Drogy a péče o dítě dohromady určitě nejdou. Příkladem je případ 20leté ženy z Chomutovska, která je zřejmě uživatelkou pervitinu. Bohužel ani narození syna nebylo pro ni dostatečným důvodem, aby se drog vzdala a o své dítě se řádně postarala. Místo toho se měla nadále stýkat se svými známými (narkomany) a miminko zanedbávala. Podle zjištěných informací mu nezajistila jeho základní hygienické ani zdravotní potřeby, neposkytovala mu adekvátní stravu a měla s ním přespávat v nevyhovujících podmínkách, například ve sklepech či na schodištích nebo chodbách bytových domů. Chlapeček nakonec musel být hospitalizován v nemocnici, protože jeho matka zanedbala i léčbu infekce na nožičce, která se pak rozšířila i na další části těla. Stav dítěte při přijetí do nemocnice byl špatný, bylo zanedbáno jak po zdravotní, tak po hygienické stránce. Tato zjištění vedla k jeho odebrání a umístění do náhradní péče.

Poté, co policisté získali od příslušných orgánů poznatky o zanedbávání zmíněného dítěte, případ prověřili a vyšetřovatel matku obvinil ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte. U soudu jí podle zákona hrozí uložení trestu odnětí svobody do výše dvou let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

13. prosince 2024

