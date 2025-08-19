Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté pátrají po pachateli loupeže
Hrozil zbraní, kterou si vytvořil z dlaní a prstů.
Mostečtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost, protože pátrají po neznámém pachateli závažné trestné činnosti. Policisté prověřují loupežné přepadení, ke kterému došlo 12. srpna po páté hodině ranní. Neznámý muž vstoupil do trafiky v ulici Vítězslava Nezvala s kšiltovkou a zamaskovaným obličejem. U prodejního pultu po obsluze požadoval vydání peněz a cigaret. Aby učinil přepadení důraznější, prsty a dlaněmi vytvořil tvar zbraně. Prsty ve tvaru hlavně mířil na poškozenou. Ta se ovšem lupiče nezalekla a nic mu nevydala. Pachateli nezbylo nic jiného, než popadnout z pultu alespoň zapalovače a cigaretové papírky. Část vystaveného zboží se rozsypala na zem a osoba z provozovny utekla. Během úprku poztrácel na ulici několik dalších zapalovačů. Šetřením bylo zjištěno, že od trafiky běžel směrem mezi domy k ulici Žatecká. V době přepadení byl pachatel oblečen do tmavé bundy s kapucí, přes obličej měl červený šátek, na hlavě pravděpodobně béžová basebalová čepice s potiskem nezjištěného obrázku na přední straně, v zadní části síťovaná. Na krku měl přes bundu omotanou látku, pravděpodobně modro-červeno-bílý ručník. V ruce držel igelitovou tašku s označením LIDL. Při loupeži nikdo nebyl naštěstí zraněn.
Touto cestou se obracíme na občany, kteří by mohli neznámého muže poznat. Žádáme také chodce nebo řidiče, kteří v čase kolem 5:15 hodin dne 12. 8. neviděli běžícího muže v ulici Vítězslava Nezvala a přilehlém okolí. Svými poznatky pomůžete k řádnému objasnění závažného trestného činu. Pokud máte jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Děkujeme.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
19. srpna 2025