Hledáme nezletilého chlapce

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném chlapci z Litoměřic. 

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 14letém chlapci, který již po několikáté odešel ze svého domova v Litoměřicích.

Veškeré informace k totožnosti pohřešovaného včetně fotografie a popisu naleznete na následujícím odkazu:

Informace k pohřešované osobě.  (Pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána.)

Poznatky k pobytu nebo výskytu pohřešovaného je možno předat na linku 158, na Obvodní oddělení Litoměřice - tel.: 974 463 651, popřípadě na nejbližší oddělení Policie České republiky.

Děkujeme za spolupráci!

por. Mgr. Miroslava Glogovská
21. srpna 2025

