Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme nezletilého chlapce
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném chlapci z Litoměřic.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 14letém chlapci, který již po několikáté odešel ze svého domova v Litoměřicích.
Veškeré informace k totožnosti pohřešovaného včetně fotografie a popisu naleznete na následujícím odkazu:
Informace k pohřešované osobě. (Pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána.)
Poznatky k pobytu nebo výskytu pohřešovaného je možno předat na linku 158, na Obvodní oddělení Litoměřice - tel.: 974 463 651, popřípadě na nejbližší oddělení Policie České republiky.
Děkujeme za spolupráci!
por. Mgr. Miroslava Glogovská
21. srpna 2025