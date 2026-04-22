Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme nezletilé dívky
Dívky uprchly z Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaných dívkách ve věku 13 a 14 let, které ve středu 22. dubna kolem 11:30 hod. společně utekly z Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech, kde byly obě hospitalizovány. Dívky se pravděpodobně budou zdržovat spolu. Obě již v minulosti na útěku byly. Podle informací kriminalistů je možné, že se budou zdržovat v Ústí nad Labem nebo v Mostě.
Veškeré informace k jejich totožnosti a popisu včetně fotografií naleznete na následujících odkazech:
Informace k pohřešované 13leté dívce
Informace k pohřešované 14leté dívce
(Pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána.)
Poznatky k pobytu nebo výskytu pohřešovaných dívek je možno předat na linku 158, případně na nejbližší oddělení Policie České republiky.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
22. dubna 2026