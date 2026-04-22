Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme nezletilé dívky

Dívky uprchly z Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. 

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaných dívkách ve věku 13 a 14 let, které ve středu 22. dubna kolem 11:30 hod. společně utekly z Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech, kde byly obě hospitalizovány. Dívky se pravděpodobně budou zdržovat spolu. Obě již v minulosti na útěku byly. Podle informací kriminalistů je možné, že se budou zdržovat v Ústí nad Labem nebo v Mostě.

Veškeré informace k jejich totožnosti a popisu včetně fotografií naleznete na následujících odkazech:

Informace k pohřešované 13leté dívce

Informace k pohřešované 14leté dívce

 (Pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána.)

Poznatky k pobytu nebo výskytu pohřešovaných dívek je možno předat na linku 158, případně na nejbližší oddělení Policie České republiky.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
22. dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 