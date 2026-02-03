Policie České republiky  

Hledáme muže na fotografiích

Je důležitý k případu výtržnictví z 28. ledna. 

Policisté z obvodního oddělení Teplice-město prověřují od minulého týdne případ výtržnictví, ke kterému mělo dojít ve středu 28. ledna v čase 14:15 hodin na Nádražním náměstí v Teplicích. Došlo zde ke slovní potyčce 3 osob, z nichž jeden měl mít v ruce předmět připomínající pistoli. Poté osoba odešla směrem do ulice Husitská. Muž měl mít na sobě modré kalhoty, modrou bundu a bílou kapuci. Policisté by muže na fotografiích potřebovali k věci vyslechnout. V případě, že máte poznatky k totožnosti muže nebo k jeho výskytu zavolejte na linku 158. Za spolupráci děkujeme.  

3. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

