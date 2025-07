Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Alkohol, drogy a mládež 2025

LITOMĚŘICKO – Dechové zkoušky byly negativní…

Akce ADaM je vyhlašována ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky a do samotné kontrolní činnost se již tradičně zapojí Česká obchodní inspekce, Celní správa ČR, Hygienická služba ČR a další partneři. Cílem je prověřit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, ale také tabákových a nikotinových výrobků dětem. Kontroly budou probíhat během letních měsíců napříč Českou republikou.

V souvislosti s koncem školního roku a začátkem letních prázdnin se během víkendu také litoměřičtí policisté, společně s příslušníky HZS Litoměřice a dalšími orgány státní správy a samosprávy, zaměřili na dodržování zákona číslo 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Do akce se zapojilo 26 policistů, 2 příslušníci HZS Litoměřice a 2 pracovníci státní správy nebo samosprávy. Na Litoměřicku a Lovosicku zkontrolovali 4 provozovny dále pak několik lokalit, které jsou mládeží nejvíce navštěvovány a je zde velká pravděpodobnost užívání alkoholu a dalších návykových látek. Celkem bylo zkontrolováno 141 osob a z tohoto počtu 19 osob mladších 18 let. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že všechny provedené dechové zkoušky u mladistvých osob byly negativní.

V rámci akce byl zastaven a kontrolován na Lovosicku jeden z řidičů, který měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Opakovaně nadýchal více než 1,8 promile. Svou jízdu musel 23letý mladík ukončit a nyní čelí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V souvislosti s letními prázdninami apelujeme na rodiče, aby svým dětem věnovali patřičnou pozornost. Měli by vždy vědět, jakým způsobem, kde a s kým tráví jejich dítě volný čas. Mohou se dostat do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Mezi tyto situace patří právě experimentování s alkoholem, které je posíleno zvláště ve skupině vrstevníků, jenž se mezi sebou vzájemně „hecují“. Může tak lehce dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jinému ohrožení zdraví i života dítěte.

Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného činu. Zákon tak jasně stanoví, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 korun. V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, „kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol.“ Takové osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Cílem bezpečnostního opatření je především prevence. Proto se na problematiku alkoholu a drog u mládeže, zaměřuje také preventistka Územního odboru Litoměřice v rámci přednášek ve školách.

Informace o rozsahu zapojení kontrolních subjektů a ke zmiňovanému výzkumu jsou k dispozici v přiložené tiskové zprávě.

7. července 2025

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem