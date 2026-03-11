Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Aktualizace: Uprchlý vězeň byl vypátrán
Policisté hledaného zadrželi v Praze.
Odsouzený 28letý muž, který v pátek uprchl z pracoviště v Chomutově, je již zpět za mřížemi. Policisté si včera při hlídkové činnosti v okolí hlavního nádraží v Praze všimli muže, jehož podoba odpovídala hledanému a zkontrolovali ho. I když se pokusil vydávat za někoho jiného a při a při kontrole uvedl nejprve jméno a datum narození jiné osoby, byl vzápětí ztotožněn a převezen nejprve na policejní oddělení a následně byl eskortován do věznice. Kvůli maření výkonu trestu mu soud za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání může původní trest odnětí svobody prodloužit až o další dva roky.
Za spolupráci při pátrání médiím i veřejnosti děkujeme.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
11. března 2026