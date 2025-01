Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Agresivní syn skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Rodiče vydíral a napadal, ti žili ve strachu.

Výhružky, vydírání, slovní i fyzické napadání. To vše měli od svého 36letého syna snášet rodiče z Chomutovska. Dotyčný, který je již několik let závislý na alkoholu a pervitinu, měl své rodiče doslova tyranizovat. Měl totiž pocit, že ho matka s otcem musí i v dospělosti živit, když on sám se s ohledem na svůj „životní styl“ o sebe postarat nedokáže. Většinou totiž nemá práci a ani bydlení. Pokud nějaké bydlení měl, nájem mu museli platit rodiče. Navštěvovat je měl tehdy, když chtěl po nich peníze, což bylo často. Buď za nimi chodil domů, nebo za svou matkou do zaměstnání. Pod výhružkami zbitím, usmrcením, zapálením domu či auta po nich požadoval vydání hotovosti nebo zaslání peněz na účet. Tímto způsobem si bezmála dva roky zajišťoval své živobytí. Matka mu kromě peněz měla také kupovat jídlo nebo cigarety. Celkově tak od svých rodičů měl postupně získat téměř jeden milion korun. Ti byli zoufalí a žili v neustálém strachu ze svého syna, který je obtěžoval i v noci. Jeho agresivita se stupňovala a vyústila do dvou fyzických napadení otce, k nimž mělo dojít na přelomu loňského a letošního roku. Tehdy pokaždé bez svolení vstoupil do domu svých rodičů a opět chtěl peníze. Došlo i na agresi, kdy dotyčný měl opakovaně udeřit otce hlavou do jeho hlavy a mlátit ho i pěstmi do obličeje. Přitom měl opět vyhrožovat zabitím a zmrzačením. Přítomnou matku, která mu ze strachu vydala několik stovek, měl vulgárně urážet a vyčítat jí, že oni z něho udělali „bezdomovce“. Po této události přivolala žena policisty, kteří syna zadrželi. Otec při útoku utrpěl drobná zranění, s nimiž byl ošetřen v nemocnici.

Policejní vyšetřovatel po vyhodnocení situace zadrženého muže obvinil ze spáchání zločinu loupeže a přečinů vydírání, ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a porušování domovní svobody. Aby obviněný v popsaném jednání nemohl pokračovat, podal komisař podnět k jeho vzetí do vazby. Z rozhodnutí soudu byl tento agresor umístěn do vazební věznice, kde bude čekat na verdikt o vině a trestu. Za mřížemi může v případě uznání viny strávit podle zákona až deset let.

O takovém či podobném jednání vůči příbuzným se policisté bohužel dozvídají mnohdy až ve chvíli, kdy dojde na vyhrocení situace a pachatel užije i fyzické násilí. Do doby, než se tak stane, tak se oběti většinou na policii (například ze strachu nebo studu) neobrátí a nechávají se vydírat. Kromě toho, že přichází o své peníze, tak zažívají neustálý strach a psychické útrapy. Navíc se vystavují riziku, že jejich potomek (nebo jiný příbuzný, případně „přítel“) začne být časem ještě agresivnější a mohl by jim i fyzicky ublížit.

Proto pokud se Vám (či někomu v okolí) něco takového děje, neváhejte a obraťte se na nás. O svých finančních prostředcích či majetku máte právo rozhodovat Vy a nikdo nemá právo Vám ubližovat…

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. ledna 2025

